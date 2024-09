Cesenatico, la badante di famiglia sente un odore “particolare”, 50enne denunciato per produzione di marijuana

I carabinieri della Stazione di Cesenatico hanno denunciato un uomo di 50 anni ritenuto il presunto autore del reato di “produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti”.

Lo scorso pomeriggio, a seguito di una richiesta di intervento da parte di una badante, che segnalava un odore strano e persistente in casa di una anziana signora che assisteva, i militari della Stazione di Cesenatico hanno rinvenuto una pianta di marijuana, inserita in una serra domestica con illuminazione dedicata, fertilizzanti, rami di altre piante in essiccazione di circa 17 grammi di marijuana pronta all’uso.

Gli immediati accertamenti hanno consentito di accertare che la coltivazione era di un familiare convivente dell’anziana donna, incensurato, il quale ha ammesso agli operanti che la coltivazione dello stupefacente era per uso personale.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato per produzione illecita di stupefacenti.