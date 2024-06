Cesenatico: gattino “da abbandonare” scagliato da una vettura in corsa

«Spero che ti identifichino prima le forze dell’ordine. Ma se così non sarà arriverò io da te visto che la zona è coperta da telecamere». Una terribile crudeltà quella segnalata dalla zona di via Litorale Marina. Dove durante la mattinata un automobilista ha deciso di liberarsi in modo decisamente violento di una cucciolata di mici evidentemente “non gradita” a casa. «Transitando con l’auto ha scagliato questo gattino dal finestrino» riferisce la persona che si è poi fatta carico del cucciolo assieme ad una volontaria cervese. Un gattino visivamente inferiore ai 90 giorni di vita e potenzialmente quindi ancora non del tutto svezzato. Il maltrattamento di animali è punito molto severamente dalla legge. «Spero che le telecamere di zona portino presto alla lettura della targa di questa persona ed alla sue identificazione e denuncia».