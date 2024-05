Cesenatico: baby gang rapina i passanti col cutter

C’è una banda di minorenni che sta imperversando sulla zona Peep del quartiere Madonnina Santa Teresa e i residenti sono esasperati al punto che alcuni cittadini stanno ipotizzando anche di “aiutare” le forze dell’ordine nel non facile compito di intercettarli, mettendo sul campo delle ronde per poterli acciuffare.

L’ennesimo episodio, il quarto del periodo che va da un mese a questa parte, è successo nelle primissime ore di buio di due sere fa, attorno alle 21. La descrizione degli autori delle rapine da parte delle vittime è sempre la medesima. Giovani, quasi certamente minorenni, che si muovono in due o al massimo tre persone alla volta. Spesso a piedi e qualche volta anche con l’ausilio di almeno una bicicletta. Avvicinano i passanti sorpresi da soli mentre si spostano per rientrare a casa; e puntando contro un cutter li obbligano a consegnare i soldi svuotando tasche e portafogli.

L’ultima vittima della baby gang, una donna che abita a non molta distanza dal punto dove è stata rapinata, E la descrizione fatta (anche a denuncia) è stata sempre la medesima degli altri tre episodi avvenuti nell’ultimo mese. Ribadita pure da residenti che hanno visto la scena dalla finestra di casa e sono scesi in strada provando a fermare i banditi. L’identikit? Ragazzini all’apparenza tra i 14 ed i 16 anni, carnagione olivastra: come a lasciar pensare ad adolescenti di origine magrebina o probabilmente italiani di seconda generazione. Arrivano a piedi e si allontanano allo stesso modo (anche se in un caso uno del gruppo era stato segnalato in sella ad una bici). Questo lascia pensare che si tratti di giovani comunque residenti a non molta distanza dai luoghi dove vengono messe a segno le rapine. Non sempre sono riusciti a derubare le vittime. Anche perché chi si muove da casa per pochi passi o semplicemente per gettare l’immondizia nella raccolta differenziata spesso non ha con sé in tasca valori o portafoglio. Per tutti il denominatore comune è stato comunque il grande spavento per l’accaduto, sotto la minaccia di un cutter che viene sventolato come potenziale arma di offesa per ferire chi non consegna bottino. Il tam tam delle rapine si è velocemente propagato anche sui social network. Qui tra le proposte avanzate da alcuni residenti c’è anche quella di mettere sul terreno delle ronde mirate ad intercettare i baby rapinatori, nella consapevolezza che le forze dell’ordine non possano essere sempre presenti in una zona specifica del (vasto) territorio di Cesenatico. Intanto i carabinieri indagano sulla possibile identità dei responsabili. Nella speranza che qualche telecamera di sicurezza in zona possa aiutare le investigazioni avendo ripreso i banditi, se non in azione, almeno durante gli spostamenti da e per il Peep.