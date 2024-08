Cesenatico: Around Sport entra nel Bakia e insieme gestiscono lo Stadio Moretti

L’abbraccio di Around Sport al gruppo sportivo Bakia. Al centro sportivo Diamanti, alla presentazione della prima squadra che gioca in Promozione e della Juniores del Bakia, era stato annunciato il nuovo socio: l’Around Sport. Un socio che in zona gestisce la piscina comunale, Atlantica, lo stesso Centro Diamanti, il Seven di Savignano e altre strutture.

Gestione dello stadio

Il nuovo socio entra a far parte del Gs Bakia composto da 350 tesserati, un settore giovanile importante, 15 squadre di calcio, 5 impianti gestiti e che quest’anno compie 50 anni di attività. L’annuncio è avvenuto dopo che l’Around Sport è entrato nel Bakia che si è aggiudicato la gestione per i prossimi 5 anni (rinnovabili per 5 altri) dello stadio comunale “Alfiero Moretti”, che gestiranno insieme. Around e Bakia è un sodalizio con grandi potenzialità a giudicare dai numeri, come anche nell’organizzazione di eventi, tornei, manifestazioni, legati a pratica sportiva e vacanza attiva.

Sacchetti

A presentare l’intesa è l’inossidabile patron del Bakia Lucio Sacchetti con a fianco il vice Cesarino Borghetti. «La scelta legata allo Stadio comunale, alla quale era interessato l’Around come anche noi del Bakia è legata tanto alle nostre attività quanto all’uso e al miglioramento dell’impianto. L’utilizzo sotto l’aspetto degli eventi sportivi, che per le partite della prima squadra del campionato di Promozione. Insieme abbiamo deciso questo connubio, a partire dal partecipare al bando di assegnazione dello stadio che ha fatto il Comune. Consapevoli che da qui si potrà partire con l’organizzazione di campus estivi per giovani calciatori, con la partecipazione di allenatori professionisti e testimonial. Così lo stadio Moretti sarà ancora ‘casa nostra’». Il Bakia gestisce anche i due campi da calcio a Madonnina, oltre quelli di Cannucceto e Boschetto in centro città. Sulla nuova compagine societaria formata con Around Sport, si esprime Sacchetti: «Questo nuovo socio, che ci ha ospitato ai Diamanti, per presentare la Juniores allenati da Armando Ventrucci e i calciatori della prima squadra di mister Michele Benedetti, che sono certo darà soddisfazioni pur affrontando un campionato tosto, ci darà una grossa mano a migliorare ancora di più quello che abbiamo fatto in questi anni come volontari, credendo nel nostro progetto. Sarà per me un impegno per coronare i 50 anni della nostra società nata nel 1974 e i miei 30 anni da presidente».

Brandolini

Il direttore di Around, Luca Brandolini, corrobora entusiasta l’unione con il Bakia: «Around è una società che vive di passione, e delle passioni di chi vive con noi. Le discipline che pratichiamo sono tutte importanti, dal nuoto al calcio. Prendere lo stadio è stato anche un sacrificio ma è importante. Around tiene molto ad essere entrata a far parte del Bakia. Il nostro obiettivo è educare le persone al mondo della pratica sportiva. Abbiano progetti ambiziosi e talvolta sogniamo a occhi aperti; come il passaggio in Eccellenza. Domenica 25 agosto ad Atlantica daremo una grande festa, aperta a tutta la città».