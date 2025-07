Un migliaio di persone hanno presenziato nella chiesa di Santa Maria Goretti (quartiere Madonnina) alle esequie di Manuel Budini: il 16enne morto per le lesioni riportate in un impatto tra due scooter ed una vettura durante un raduno clandestino notturno di giovanissimi scooteristi nella zona artigianale di Ponte Ospedaletto.

Il feretro è arrivato dal Bufalini accompagnato scooter rombanti e sgasanti. Scooter che si sono riaccesi in massa dopo la funzione a sottolineare la passione per le due ruote del giovanissimo cesenaticense, ricordato da frasi d’affetto degli amici e con il lancio di palloncini bianchi in cielo. La bara bianca è stata portata dentro la chiesa dagli amici e coetanei della vittima prima della funzione. Con la chiesa impossibilitata a contenere tutto l’affetto e le presenze che volevano non mancare alla messa e stringersi attorno al dolore del padre ed alla madre del 16enne.