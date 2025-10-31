Cesena, partorisce in casa e getta il bimbo a fianco dei cassonetti dei rifiuti

Una tragedia che nasce in un ambiente ricco di disagio psichico ed intellettivo quella che ha visto protagonista una giovane donna ieri a Cesena. Ha partorito in casa. Poi ha gettato a fianco dei cassonetti dell’immondizia il bambino. Solo qualche ora dopo sentendosi male per la placenta che non aveva espulso, da quella casa è scattata una richiesta d’aiuto. Nelle campagne periferiche cesenati lato Rubicone i sanitari del 118 hanno salvato sia la mamma che il bimbo. Ora ricoverati al Bufalini. Mentre magistratura e carabinieri indagato sull’ipotesi accusatoria di tentato infanticidio. Con nel mirino delle investigazioni la partoriente, i suoi familiari che erano in casa con lei ed il padre del piccolo: un 54enne con deficit cognitivi totali e certificati che non vive in quella casa.

