CESENA. Dopo il colpo di scena del recesso anticipato dalla concessione in uso dei locali sotto il loggiato del palazzo comunale, comunicato al Comune dai gestori della “Vineria del popolo”, è arrivata in queste ore una seconda sorpresa. La “Toppi Srl”, di cui fa parte il titolare del noto ristorante “Roovido”, sempre in piazza del Popolo, ha rinunciato praticamente all’istante all’aggiudicazione di quegli spazi, che aveva ottenuto offrendo un canone d’affitto di 50.400 euro all’anno, quasi il triplo rispetto alla base di partenza, che era stata fissata in 17.000 euro. A questo punto, si procederà ad assegnare quei locali al secondo classificato e, in caso di ulteriore rinuncia o altri problemi, si continuerà a scorrere la graduatoria. Si sono infatti rivelati molto numerosi gli imprenditori interessati ad aprire una nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande al posto di quella che ha deciso di chiudere i battenti in anticipo rispetto alla scadenza, che era a fine 2029. Ben 10 si sono fatti avanti, presentando un’offerta, inclusi diversi da fuori Cesena. È la prova che quei locali (ricavati dall’unione di tre numeri civici, per un totale di circa 90 metri quadrati di superficie coperta) sono molto appetibili, soprattutto grazie alla possibilità di occupare circa 100 metri quadrati del porticato. Uno spazio che consente ai clienti di essere serviti all’aperto ma al riparo da eventuali intemperie, con una splendida vista sulla fontana Masini.

Se il secondo classificato della gara dirà di sì, il Comune incasserà circa 8.000 euro annui in meno rispetto alla cifra che avrebbe ottenuto in caso di accettazione dell’iniziale aggiudicazione provvisoria, fatta quattro giorni fa, dopo l’apertura delle buste. La migliore offerta pervenuta dopo quella della “Toppi Srl” è infatti pari a 42.600 euro.

La priorità per l’amministrazione comunale, come ripete sempre l’assessore Lorenzo Plumari, è comunque quella di fare vivere il cuore della città, al di là della redditività di quel pezzo del proprio patrimonio. La “Vineria del popolo” ha già mostrato di essere capace di attirare parecchi avventori. L’attività che la rimpiazzerà avrà l’opportunità di fare ancora meglio per la durata di 9 anni, pagando un canone d’affitto ragionevole, vista la posizione pregiata.