Cesena, due bimbi intossicati sotto osservazione in ospedale: si sospettano sostanze chimiche nel giardino attorno al nido

Misteriosa intossicazione nella sezione del nido privato “Peter Pan”, che è stata aperta nel 2024 all’interno del complesso “Sacro Cuore” e che al momento non ha posti convenzionati col Comune di Cesena. Ieri due piccoli inseriti in quello spazio destinato alla fascia d’età tra 9 e 36 mesi hanno iniziato a sentirsi poco bene, tanto da dovere essere portati in Pronto soccorso. Presentavano sintomi da avvelenamento e in via precauzionale vengono tenuti sotto osservazione nel reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini, anche se le loro condizioni di salute non sembrano destare particolari preoccupazioni. Bisognerà condurre tutti gli accertamenti del caso per capire cosa è successo, ma una delle ipotesi prese in considerazione è che possano essere entrati in contatto con qualche sostanza nociva in giardino. Potrebbe essere legato a qualche pianta, frutto di qualche trattamento chimico o ancora qualcosa di pericoloso per bimbi così piccoli che potrebbe essere stato buttato irresponsabilmente nei dintorni della scuola. Di qualunque cosa si tratti, è probabile che sia stato “assaggiato” oppure semplicemente toccato dai bimbi e involontariamente ingerito portando poi le mani in bocca, come è normale fare a quell’età.