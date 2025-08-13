Cesena, ancora sangue in zona stazione e feriti coi cocci di bottiglia: un fermato, due portati in ospedale e due negozi sfasciati VIDEO GALLERY

I “due litiganti”, volti noti con precedenti, sono pochi metri più in là. Raggiunti da 118, polizia e carabinieri. Dopo aver sfasciato e ferito al bar, si sono spostati dall’altra parte di piazzale Karl Marx. E hanno messo a soqquadro e creato danni anche all’interno del punto scuola, mentre si azzuffavano tra loro urlando, terrorizzando i viaggiatori appena arrivati con l’intercity e in uscita dalla stazione, sotto gli occhi esasperati dei taxisti in turno. “Alcune donne si sono venute a riparare nei nostri uffici per paura - spiegano i tassisti - Bottiglie che volavano ovunque, gente che correva e si inseguiva per ferirsi. Non ne possiamo più”. Uno dei litiganti viene chiuso in macchina dai carabinieri che lo porteranno via. In caserma per l’identificazione ma forse anche in ospedale per essere visitato dalle ferite riportate nella zuffa con l’altro: ossia un giovane, insanguinato, che la polizia deve contenere discutendoci a lungo per convincerlo a salire in ambulanza e farsi trasferire al Bufalini per ricevere le medicazioni del caso.Tutta la dinamica dell’accaduto ora è in corso di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine che stanno raccogliendo elementi e testimonianze. Verranno unite alle immagini delle telecamere di sicurezza. Solo a quel punto, e se verranno sporte denunce o ravvisati estremi di resistenza a pubblico ufficiale, si formalizzeranno denunce in stato di libertà o arresti a seconda della gravità degli episodi contestati.