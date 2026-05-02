Cervia, quando il popolo dell’Ironman applaudiva ammirato Alex Zanardi VIDEO

Alex Zanardi partecipò all’Ironman di Cervia nel 2018 e nel 2019. Nel 2019 si rese protagonista di una impresa entusiasmante, completando in due giorni consecutivi una gara di lunga distanza e una di mezza distanza, tra gli applausi ammirati di migliaia tra spettatori e concorrenti. Nel 2019 Zanardi stabilì il nuovo record mondiale di triathlon paralimpico che già gli apparteneva: 8 ore 25 minuti e 30 secondi per percorrere 3 km a nuoto nell’Adriatico, 180 con l’handbike sulle strade di Romagna, una maratona con la carrozzina.