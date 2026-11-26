RIMINI. Quasi 2mila cellulari spariti nel giro di pochi mesi, per un valore che si aggira sui 300mila euro. È quanto sarebbe accaduto in un’azienda di Cattolica specializzata nella vendita di dispositivi Apple e Samsung, finita al centro di un’indagine della polizia Postale di Rimini.

A far emergere l’ammanco è stato il titolare della società, insospettito da alcune anomalie riscontrate nel gestionale informatico dopo l’arrivo di una nuova fornitura. Dagli accertamenti è emerso che i telefoni venivano registrati in uscita dal magazzino centrale e destinati al punto vendita aziendale, senza però raggiungerlo mai. Un’operazione che, secondo quanto ricostruito, si sarebbe ripetuta quotidianamente dalla primavera, con punte di venti smartphone di fascia alta al giorno.

Il sistema avrebbe consentito di mascherare le sottrazioni attraverso trasferimenti fittizi, effettuati utilizzando indebitamente le credenziali informatiche del titolare. L’esame dei registri digitali ha portato gli investigatori a concentrare l’attenzione su un dipendente del magazzino, un 40enne, attualmente indagato per furto, ricettazione e accesso abusivo a banche dati. Quest’ultima contestazione rientra nella competenza della Direzione distrettuale antimafia di Bologna.

La denuncia dell’imprenditore, assistito dall’avvocato Stefano Caroli, ha dato il via agli accertamenti. Una parte dei dispositivi è stata recuperata e restituita all’azienda, ma all’appello mancano ancora numerosi telefoni. Gli investigatori stanno proseguendo le verifiche per ricostruire la destinazione della merce e individuare gli eventuali canali attraverso i quali i dispositivi sarebbero stati immessi nel mercato clandestino.