Cattolica, Niente più “furbetti” in centro: in arrivo le telecamere della Ztl

Anche il centro della Regina dell’Adriatico si prepara ad introdurre i varchi elettronici per il controllo delle zone a traffico limitato.
Palazzo Mancini, in un’apposita ordinanza ha già individuato i punti di rilevazione. Si tratta di quattro in totale.
Il primo sarà in via Fiume, all’intersezione con via Curiel, ed effettuerà il controllo sia in ingresso che in uscita a presidio dell’area pedonale di via Curiel e piazza Giardini De Amicis.
Il secondo sarà in via Matteotti, all’intersezione con via Bovio, ed anche in questo caso effettuerà il controllo sia in ingresso che in uscita.
Stessa cosa anche per il terzo, posizionato in via Rossini, in prossimità dell’intersezione con via Volta.
L’ultimo e quarto varco, sarà in via Bovio / Piazza Nettuno ed effettuerà solo il controllo in sola uscita.