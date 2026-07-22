Cattolica, Niente più “furbetti” in centro: in arrivo le telecamere della Ztl

Anche il centro della Regina dell’Adriatico si prepara ad introdurre i varchi elettronici per il controllo delle zone a traffico limitato. Palazzo Mancini, in un’apposita ordinanza ha già individuato i punti di rilevazione. Si tratta di quattro in totale. Il primo sarà in via Fiume, all’intersezione con via Curiel, ed effettuerà il controllo sia in ingresso che in uscita a presidio dell’area pedonale di via Curiel e piazza Giardini De Amicis. Il secondo sarà in via Matteotti, all’intersezione con via Bovio, ed anche in questo caso effettuerà il controllo sia in ingresso che in uscita. Stessa cosa anche per il terzo, posizionato in via Rossini, in prossimità dell’intersezione con via Volta. L’ultimo e quarto varco, sarà in via Bovio / Piazza Nettuno ed effettuerà solo il controllo in sola uscita.

I tempi e gli obiettivi

«L’ordinanza della polizia locale rappresenta un altro step del progetto avviato per la realizzazione della Zona a traffico limitato con le telecamere o varchi di accesso automatici – spiega l’assessore alla polizia locale Claudia Gabellini -. Progetto su cui è attesa l’autorizzazione del Ministero. La Ztl ha l’obiettivo di tutelare la pavimentazione e gli accessi al centro cittadino e non comporterà modifiche all’attuale perimetro: interesserà infatti le stesse vie già oggi soggette a limitazioni di accesso, ossia via Bovio e via Curiel. L’attivazione delle telecamere avverrà solo dopo il rilascio dell’autorizzazione ministeriale, l’installazione dei varchi elettronici e della relativa segnaletica. Seguirà inoltre un periodo di per-esercizio del sistema per testarlo prima della sua entrata in funzione definitiva».

Le regole