Cattolica, Fra gym dog, giochi e yoga in spiaggia c’è il cino-animatore

Sulla spiaggia di Cattolica arriva il cino-animatore. Si tratta di una nuova figura professionale che unisce educazione cinofila, animazione turistica e cultura pet friendly, con l’obiettivo di offrire un nuovo servizio a spiagge, hotel, villaggi turistici e strutture ricettive che accolgono ospiti con il cane. L’idea è venuta a Riccardo Ariu che a Cattolica ha creato il centro cinofilo “Io mi fido di te”.

Cornice di questo nuovo servizio, lo stabilimento balneare Altamarea Beach Village che da circa 10 anni è punto di riferimento per chi vuol trascorrere le vacanze in spiaggia con il proprio cane.

«Altamarea è stata la prima spiaggia di Cattolica aperta agli amici a quattro zampe – spiega Daniela Bartoli -. Una scelta nata dalla volontà di andare incontro al desiderio dei tanti ospiti che portano con sé il proprio cane».

Per consentire l’ingresso alla spiaggia degli amici a quattro zampe o la possibilità di fare il bagno, lo stabilimento ha richiesto appositi permessi. Oggi Altamarea, che l’anno scorso ha introdotto anche il recinto dove padrone e cane possono stare in tutta libertà e sicurezza, propone diverse attività in un’ottica di benessere sia dell’animale che della persona, come lo yoga e le attività ginniche e sportive fatte insieme al proprio animale.

«Per dare servizi sempre più adeguati – aggiunge Bartoli – Altamarea si è rivolta a professionisti della zona che potessero offrire momenti di divertimento, ma anche formativi. Quella con Riccardo Ariu e lo staff del centro cinofilo “Io mi fido di te” è una collaborazione proficua e i momenti in spiaggia sono molto apprezzati da tutti gli ospiti con una partecipazione sempre molto numerosa. La figura dell’animatore cinofilo è relativamente nuova e Riccardo ci sta lavorando con grande passione».

I cino-animatori partecipano con i loro cani addestrati, così da fare delle vere e proprie dimostrazioni ai quali gli ospiti si aggregano con i propri animali, imparando movimenti che poi possono ripetere in autonomia una volta a casa.

«Ogni mercoledì, fino a settembre, dalle 17, proponiamo le “Pillole cinofile”, brevi incontri dedicati al benessere del cane, all’educazione, alla nutrizione e al rispetto dell’animale – racconta Ariu -. Poi, davanti alla Bau Beach e sempre nel pieno rispetto delle disposizioni della Capitaneria di Porto e della tranquillità dei bagnanti, organizziamo la Gym Dog, un momento di attività ludico-motoria semplice e divertente, pensato per far vivere ai proprietari e ai loro cani un’esperienza condivisa».

A confermare l’apprezzamento per il nuovo servizio anche Ariu: «Il riscontro è stato davvero molto positivo. Gli ospiti dell’Altamarea hanno partecipato con entusiasmo, si sono dimostrati curiosi e coinvolti. È stato bello veder nascere momenti di condivisione tra i proprietari, con tante domande, sorrisi e partecipazione».