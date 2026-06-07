Cattolica. Candidatura Aces, scoppia la polemica: «Vogliamo chiarezza sui soldi pubblici»

Spese di rappresentanza, i consiglieri di minoranza depositano un esposto alla Corte dei Conti.
La sindaca Franca Foronchi rivendica la correttezza degli atti e attacca: «Ennesimo tentativo di strumentalizzazione politica».
Lo scontro tra forze d’opposizione e Amministrazione comunale prende le mosse dalla cena istituzionale svoltasi in occasione della visita della commissione e delegazione Aces arrivata in città, a giugno 2025, per valutare i requisiti della candidatura di Cattolica a Comune Europeo dello Sport 2027, titolo poi riconosciuto alla città.