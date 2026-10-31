Castiglione di Ravenna, controlli dei carabinieri: sospesi bar-pizzeria e negozio di generi alimentari

RAVENNA. Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Cervia Milano Marittima hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle località di Milano Marittima, Cervia e Castiglione di Ravenna. L’operazione, svolta con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Bologna, del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Ravenna, del Nucleo Cinofili CC di Bologna e della Polizia Locale di Cervia, ha consentito di controllare complessivamente 115 persone e 48 veicoli, denunciare cinque persone e dare esecuzione a tre provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale.

In particolare, i militari hanno denunciato un cittadino tunisino 31enne per furto aggravato, dopo averlo individuato quale responsabile della sottrazione di una bottiglia di liquore da un minimarket del centro di Cervia. Altri quattro cittadini stranieri sono stati denunciati, rispettivamente, per irregolarità sul territorio nazionale, inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio italiano e violazione del divieto di fare ritorno nel Comune di Cervia, misura di prevenzione precedentemente adottata nei loro confronti.

Particolare attenzione è stata rivolta ai controlli presso gli esercizi commerciali. A Castiglione di Ravenna, i Carabinieri del NAS e del NIL hanno effettuato ispezioni presso un bar-pizzeria e un negozio di generi alimentari, riscontrando diverse irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori e conservazione degli alimenti. Le verifiche hanno comportato la sospensione di entrambe le attività commerciali e l’applicazione di sanzioni per un importo complessivo di quasi 12.000 euro. Nel corso delle ispezioni sono stati inoltre individuati circa 13 chilogrammi di prodotti alimentari scaduti, dei quali è stato disposto lo smaltimento, e violazioni della normativa sull’autocontrollo alimentare (HACCP).

Nel corso dello stesso servizio, inoltre, l’attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti ha consentito di individuare tre giovani trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, successivamente segnalati alle competenti autorità amministrative per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

I Carabinieri hanno inoltre rinvenuto, all’interno di un edificio abbandonato, 12 biciclette di varie marche, sulle quali saranno effettuati ulteriori accertamenti per verificarne la provenienza e procedere all’eventuale restituzione ai legittimi proprietari.