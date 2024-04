Castel del Rio, incidente sulla Montanara sette moto coinvolte e tre feriti all’ospedale

Incidente sulla provinciale Montanara nel tratto oltre l’abitato di Castel del Rio in direzione di Firenze oggi intorno alle 14.30. Secondo le prime informazioni sarebbero coinvolte diverse motociclette, la Montanara è infatti una delle strade più battute dagli amanti delle ruote appena inizia la bella stagione. Sul posto è impegnata la polizia locale di Imola per i rilievi. Disagi alla circolazione fino a oltre le 17 . In tutto sono sette le moto coinvolte. Cinque erano ferme a un semaforo di cantiere tre chilometri dopo l’abitato di Castel del Rio quando, secondo la prima ricostruzione della polizia locale accorsa insieme a vigili del fuoco di Imola e 118, sarebbe sopraggiunta una sesta che ha tamponato l’ultima, poi dopo pochi secondi anche una settima che ha colpito il centauro già a terra e completato l’effetto domino. Due motociclisti imolesi un 53enne e un 74enne sono stati portati in elisoccorso a Bologna, un 40enne di Bologna all’ospedale di Imola. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.