Cani e gatti sono il triplo degli under 14: dal turismo delle famiglie a quello degli animali. Studio al Ttg

RIMINI. Dal turismo delle famiglie a quello con gli amici a quattro zampe. Forse qualcuno non se n’è accorto ma in Italia il numero degli animali ha superato quello dei minori di 14 anni: 16 milioni 478 mila cani e gatti registrati contro i 7 milioni e 20mila umani under 14. In Italia cani e gatti sono 2,3 volte di più. In Emilia-Romagna il rapporto è di 3,1. Al Ttg di Rimini se n’è parlato in chiave turistica nell’ambito del convegno “Dalla carrozzina al guinzaglio” che ha visto la presentazione della ricerca di Massimo Feruzzi, ricercatore e amministratore unico di Jfc srl. Le conclusioni? Il settore della vacanza con pets è sottoutilizzato: oggi genera un valore di circa 9,5 miliardi di euro ma il suo potenziale è di 15,8 miliardi.