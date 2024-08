Cane in pericolo sul cavalcavia salvato a San Piero in Bagno VIDEO

Alle ore 17 di oggi una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Bagno di Romagna, è intervenuta per salvare un cane finito in difficoltà ed in trappola, in via Michelangelo Buonarroti, bloccato sul cavalcavia della E45 nel tratto che taglia San Piero in Bagno.

La squadra, una volta riuscita a raggiungere il cane, lo ha messo in sicurezza e approntando una manovra “di derivazione alpinistica” per riuscire a calarlo a terra in sicurezza.

Il cane veniva poi riconsegnato al proprietario in buone condizioni di salute.