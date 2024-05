Cancellati i dati di centinaia di multe a Ravenna. Agente a processo

Come un cavallo di Troia, avrebbe agito dall’interno facendo piazza pulita di dati informatici relativi a centinaia, forse migliaia di multe. Non le ha cancellate. Ma ha eliminato le comunicazioni con le quali i proprietari dei veicoli sanzionati certificavano al Comune le generalità di chi era alla guida, funzionali alla decurtazione dei punti dalla patente. Un’azione sufficiente a mandare in tilt la procedura, e di cui dovrà rispondere un agente della polizia locale di Ravenna. E’ accusato di distruzione dei dati informatici presenti nel sistema digitale di Palazzo Merlato, motivo che ha portato l’Ente di piazza del Popolo a costituirsi parte civile. Ieri infatti l’udienza preliminare tenuta a Bologna (tribunale competente per questa tipologia di reati) è stata rinviata per il processo che sarà celebrato al palazzo di giustizia bizantino.

