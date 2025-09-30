Cade dalla barella in ospedale a Cesena e muore dopo 3 giorni

Era arrivato in Pronto soccorso dopo una caduta in casa. Mentre attendeva i responsi degli esami a cui era stato sottoposto è caduto ancora, dalla barella della sala d’attesa in cui era sdraiato. Dopo tre giorni è morto nel reparto di Rianimazione del Bufalini di Cesena.

È stato lo stesso ospedale a segnalare l’accaduto alla Procura della Repubblica, ora la Polizia indaga, coordinata dal sostituto procuratore Antonio Vincenzo Bartolozzi, per chiarire nei dettagli quali siano state le cause del decesso di un anziano cesenate, E.P., ultra 95enne.

