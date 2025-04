Cadavere misterioso ripescato in acqua a San Mauro Mare VIDEOGALLERY

Un misterioso cadavere è stato ripescato nelle acque a fronte di San Mauro Mare. La spiaggia davanti alla quale i soccorritori hanno operato è quella di Bagno Delio. L’allarme è scattato poco prima delle 19.30 quando qualcuno ha notato “qualcosa a galla” a ridosso degli scogli ed ha subito avvisato la capitaneria di porto di Cesenatico. A vedere quel corpo è stato un pescatore che ha subito avvisato le forze dell’ordine. I marinai, arrivati via acqua, si sono subito accorti che quello era il corpo di una persona: un uomo, ormai privo di vita. Morto da molto tempo, stando alle condizioni di deterioramento della salma. Una persona glabra: ma è l’unico dettaglio. Per il resto le caratteristiche somatiche e l’età sono allo stato indeterminabili, se non tramite un esame autoptico. Per le operazioni di recupero della salma sono stati attivati gli specialisti dei vigili del fuoco, giunti sul posto con un natante e la squadra fluviale.

La salma era a galla ed è stata recuperata a ridosso degli scogli e trasbordata a riva. Impossibile per ora dire da quanto tempo fosse morto e in acqua. Ma non da poco. Si tratta di un uomo che non aveva addosso documenti e la cui salma è poi stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Bufalini di Cesena a disposizione della magistratura inquirente. Le operazioni si sono protratte oltre alle ore 21.

Servirà capire se si tratti di una persona ricercata perché scomparsa e per la quale i parenti hanno lanciato in passato l’allarme. E servirà anche identificare quali siano state le cause di morte e provare a capire come quel corpo sia arrivato fin lì: se trascinato da correnti arrivate da altre località marittime (cosa per ora ritenuta la più probabile) o se trasportato fino al mare da uno dei fiumi che sfociano in zona.