Cadavere in acqua a San Mauro Mare “senza volto e segni distintivi”: identificarlo sarà un’impresa

Per ora è un rebus intricatissimo quello che la Procura della Repubblica e la Capitaneria di porto di Cesenatico dovranno cercare di risolvere: dare un nome al cadavere recuperato nelle acque a fronte della spiaggia di San Mauro Mare due sere fa. Oltre a cercare di capire come sia morto, setacciando eventuali richieste di ricerca di persone scomparse in tutta la fascia costiera e oltre, coprendo anche l’ipotesi di un decesso e un annegamento avvenuti al largo anziché a ridosso della battigia. Il corpo a galla

Come riportato dal Corriere Romagna, due sere fa, poco prima del tramonto un pescatore che transitava in barca a poca distanza dalla costa ha notato il corpo a galla e ha subito avvisato la competente autorità marittima. La Capitaneria è intervenuta nel tratto a ridosso degli scogli di fronte al Bagno Delio e ha verificato l’effettiva presenza del cadavere. Coinvolgendo poi per il recupero della salma le squadre specializzate della squadra fluviale dei Vigili del fuoco. In acqua da tanto

La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Bufalini di Cesena a disposizione della Procura. Il fascicolo sul rinvenimento del cadavere è sul tavolo del sostituto procuratore Emanuele Daddi. Già prima di mezzanotte (l’sos per la salma in mare era stato dato attorno alle 19.30) la Guardia costiera aveva provveduto a una primissima osservazione del cadavere ma senza riuscire a dare un’identità alla persona. Si sa che è un maschio, calvo, ma al momento non è in alcuna maniera ipotizzabile dargli nemmeno un’età approssimativa né capire da quanto tempo sia morto. La salma è stata in acqua troppo a lungo, cancellando sia i lineamenti dell’uomo sia le parti delle mani dove si potevano cercare di prelevare impronte digitali. L’uomo quando è caduto in acqua ed è morto indossava, e ha ancora addosso, un paio di jeans, una maglietta a mezze maniche rossa e nera a strisce orizzontali, con sopra una felpa verde. Questo al netto di altri vestiti o “tute da lavoro” (come le “bardature” dei pescatori) che il mare potrebbe avergli strappato di dosso durante il peregrinare nelle correnti. Esami e ricerche