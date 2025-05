Caccia alla banda degli uffici postali: 3 arresti a San Mauro Pascoli

Tre persone arrestate dopo una colluttazione con i carabinieri, due dei quali sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto soccorso. L’accusa per ora è di resistenza a pubblico ufficiale ma per i fermati potrebbero scattare imputazioni di ben altro tipo. Il sospetto degli investigatori è, infatti, quello di aver bloccato il gruppo di “professionisti” che a volte ha agito anche in Emilia Romagna per mettere a segno rapine agli uffici postali. Tra i colpi di cui il gruppo è sospettato, anche la più recente rapina alle poste di San Mauro Pascoli, che fruttò un bottino a cinque zeri.

Gli arresti sono stati fatti scattare due notti fa. Le indagini dei carabinieri di San Mauro Pascoli e della compagnia di Cesenatico non si erano mai fermate da quel 5 ottobre quando un gruppo di banditi, all’apertura, aggredì il personale dipendente dell’ufficio di via Sandro Botticelli.

Le indagini portate avanti con le testimonianze e seguendo i movimenti dell’auto in fuga dalla Romagna, portavano ad un gruppo circoscritto di professionisti della rapina, che normalmente salgono dalla Campania, spostandosi in altre regioni per mettere a segno colpi e poi allontanarsi a tutta velocità. Alle Poste di San Mauro il bottino fu di 110 mila euro circa: un colpo all’apertura, a forzieri degli uffici appena schiusi, immobilizzando i dipendenti della struttura.

I militari dell’Arma due notti fa avevano notato in movimento sul territorio una vettura con a bordo tre persone sospette. Tra quelle in passato finite nel mirino delle investigazioni proprio per i colpi più recenti in Romagna. Quando sono stati fermati hanno cercato di fuggire arrivando anche a ferire durante la colluttazione due carabinieri. I tre arrestati sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria (pm Laura Brunelli). Che al di la dell’episodio del fermo, sta approfondendo eventuali prove a carico della banda bloccata per associarla a rapine come quella dello scorso mese di ottobre alle Poste di San Mauro.