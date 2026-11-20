Allenatori, dirigenti sportivi, vertici del Ravenna Calcio. Sapevano tutti dei bulli dello spogliatoio di una delle squadre del settore giovanile. Per mesi il calciatore preso di mira dai compagni di squadra ha cercato di convincerli che vessazioni, aggressioni e minacce avevano ampiamente superato il limite dello scherzo. Parole - a suo dire - inascoltate. Anzi. Il ragazzo sarebbe stato zittito dagli stessi mister: “Basta, non vogliamo sapere nulla...a noi non interessa sentire queste cose in campo, qui ci si allena, quindi... vai ad allenarti”. Emerge questo dagli atti dei due fascicoli aperti dalla Procura di Ravenna e da quella minorile nei confronti di 7 ex tesserati giallorossi nei confronti dei quali sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio per l’unico maggiorenne del gruppo.

Le denunce inascoltate

Negli atti emerge la scansione delle date. È il 12 marzo 2025 quando il ragazzo, all’epoca ancora minorenne, si reca allo stadio Benelli per denunciare i fatti. Porta con sé i messaggi scritti dai compagni nella chat di squadra e li mostra al ds del settore giovanile e a due allenatori, i quali - secondo quanto afferma il giovane - avrebbero promesso di adottare provvedimenti disciplinari severi: si parla di allontanamento dei bulli dal campo e dalla società. Passano un paio di settimane e dalla società arriva l’invito a continuare ad allenarsi e giocare con gli stessi ragazzi. Il giovane si rifiuta, così viene costretto ad allenarsi da solo o con le annate più piccole. Passano i giorni e viene aggregato, sempre per la preparazione, alla Prima squadra. È una breve boccata d’ossigeno, perché presto arrivano anche gli altri ragazzi. È in quei giorni che anche i vertici del Ravenna ricevono una prima denuncia formale. I destinatari sono il presidente Ignazio Cipriani, il vice Ariedo Braida, e per conoscenza l’amministratore delegato, il direttore generale e tutti i dirigenti. L’oggetto è eloquente: “Denuncia di atti di bullismo e richiesta di intervento”. Il giovane descrive gli episodi di violenza, i palpeggiamenti sotto la doccia, gli strattonamenti fino a gettarlo di peso fuori dallo spogliatoio nudo, fra foto e video che i compagni promettevano di pubblicare online. Le minacce di essere accoltellato e gli insulti, fino all’invito a togliersi la vita, “se fossi in te mi suiciderei”.

Le accuse agli allenatori

A maggio la vittima parla nuovamente, senza mezze misure, ad alcuni allenatori dello staff della Prima squadra. E qui sarebbe arrivata la risposta choc: quel “basta... non ci interessa... vai ad allenarti”, a volte seguito - così lamenta la denuncia del giovane - dall’interruzione anticipata dell’allenamento, solo per lui. Doccia e a casa. Nello stesso mese il padre dell’atleta sarebbe tornato a parlare con il direttore sportivo generale del Ravenna, Davide Mandorlini, ricevendo - sempre secondo l’accusa - ulteriori promesse di sanzioni e azioni disciplinari. Provvedimenti effettivamente presi, che hanno portato sì a “resettare” la squadra, ma con una latenza e con modalità (come saltare tre partite e pulire gli spogliatoi) che la stessa Figc ha deciso di sanzionare ritenendole inadeguate. Con una decisione depositata giusto nell’aprile di quest’anno, la Federazione ha poi squalificato per 10 mesi tre giocatori, per 6 mesi altri due atleti, disponendo anche 4 mesi di inibizione per lo stesso Cipriani.

Il ragazzo è «traumatizzato»