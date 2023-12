Boom di richieste per cremare cani e gatti: urne e cimiteri ad hoc in Romagna

Cani, gatti e altri animali da compagnia sono spesso considerati alla stregua di un familiare. E come tali vengono trattati anche al momento dell’addio con tanto di sepoltura. In Romagna infatti esistono cimiteri per i migliori amici dell’uomo, come il Parco Beato a Zagonara, frazione alle porte di Lugo, e il Fedele Riposo a Bellaria Igea Marina, proprio di fronte al camposanto comunale. D’altronde la perdita del proprio animale domestico è un distacco doloroso, un vero e proprio lutto e sono sempre più numerose le persone che scelgono di far cremare il proprio compagno a quattro zampe per tenerlo sempre con sé all’interno di un’urna soprattutto quando non si dispone di un giardino in cui dargli sepoltura. «La perdita del proprio animale è un momento molto difficile - afferma Filippo Castagnoli che insieme a Fabio Lauro è titolare di Little Heaven, azienda che offre servizi funebri per animali domestici -. Viene a mancare un componente fondamentale della nostra famiglia. Per questo la cremazione singola é, tra quelli che offriamo, il servizio più richiesto. Molti, infatti, hanno il desiderio di portare a casa il proprio animale domestico, avendo la certezza che le ceneri contenute nell’urna siano solo le sue. Alcuni preferiscono tenerle in casa mentre altri scelgono di spargerle». La ditta, che ha un forno crematorio di proprietà a Fornace Zarattini, nel Ravennate, e un ulteriore ufficio a Cesena, negli anni ha visto crescere i propri clienti. Sono mediamente fra 70 e 100 le cremazioni singole che vengono soddisfatte mensilmente. A queste si aggiungono le cremazioni collettive che non prevedono, in questo caso, la restituzione delle ceneri e che dunque verranno smaltite così come prevede la legge. «Indicativamente - continua Castagnoli - la cremazione singola parte dai circa 250 euro più iva a salire fino a 500 euro per cani di oltre 80 e 90 chili. Quelle collettive, invece, si aggirano attorno agli 80 euro». Se si decide di riportare a casa il proprio amico a quattro zampe, si può scegliere tra una vasta gamma di urne dove non mancano quelle ecologiche. «Ne esistono anche di biodegradabili. Se vengono tenute in casa non si degradano ma se sepolte sono totalmente biodegradabili. Unitamente a queste, vengono forniti i semi di una pianta di tiglio o di melograno: in questo modo, dove verrà sepolto l’animale domestico crescerà una pianta». Le richieste maggiori provengono da proprietari di cani o gatti ma non mancano anche altri quattro zampe che ormai fanno a tutti gli effetti parte della famiglia come i conigli. «Abbiamo deciso di investire in un nostro impianto completo perché, essendoci passati noi da proprietari, volevamo garantire a chi si rivolge a noi la certezza di lasciare il proprio animale in mani sicure e di un trattamento sensibile, professionale e delicato. Diamo, inoltre, la possibilità per chi lo desidera di assistere alla cremazione senza doversi recare altrove poiché disponiamo di un’apposita area per il commiato dal proprio amico». Il processo di cremazione ha una durata variabile da 30 minuti a 3 ore, a seconda della taglia dell’animale avendo così, la possibilità di tornare a casa direttamente con le ceneri dell’amato compagno a quattro zampe.