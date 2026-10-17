Bolkestein, Rustignoli (Fiba): “Sulla spiaggia il 90% delle nostre strutture a rischio demolizione”

RIMINI. I balneari non ci stanno e sperano in modifiche sostanziali al bando tipo altrimenti inizieranno le demolizioni delle strutture presenti sulla spiaggia già dalla fine dell’estate 2027. Al Ttg si è tenuta giovedì l’assemblea delle imprese balneari organizzata da Sib Confcommercio e Fiba Confesercenti. Presente il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Il presidente nazionale di Fiba, il ravennate Maurizio Rustignoli, ritiene ci siano margini per migliorare il bando tipo. Il 22 ottobre è previsto un incontro in conferenza Stato-Regioni nel quale sarà presentata la nuova bozza. Ci sono aperture sul tema della scarsità di risorse naturali che consentirebbe in certi casi (ma non sembra in Emilia-Romagna) di derogare ai bandi.