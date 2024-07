Boato nelle campagne di Cesena: maxi esplosione causata da una bombola al “bromuro” a Calabrina VIDEO

Un boato ha squarciato l’aria nelle campagne del cesenate attorno alle 6:30 del mattino. L’esplosione è avvenuta nelle campagne di Calabrina lungo l’asse della via Mariana. A saltare per aria una bombola contenente gas e sali di quello che ancora i vecchi agricoltori definiscono come “bromuro”, ossia un agente chimico (di produzione spagnola) che doveva essere utilizzato per la bonifica anti funginea di un terreno agricolo. Non ci sono stati feriti ma il boato si è udito distintamente a chilometri di distanza e tre residenti della zona sono stati trasportati in ospedale per controlli di sicurezza su quanto avessero potuto respirare dopo un’esplosione per la quale, in un primo momento, si era ipotizzato lo scoppio “arando i campi” di un residuato bellico. Sul posto sono intervenuti a gran velocità i vigili del fuoco anche da Forlì con il nucleo Nbcr, specializzato in agenti chimici tossici e bonifiche. Quello sparsosi in aria con l’esplosione è un prodotto altamente velenoso e servirà un po’ di tempo agli uomini del 115 per poter ripristinare le condizioni di sicurezza della zona. L’area è stata recintata e le persone sono state tenute a debita distanza durante le operazioni di bonifica. Il lavoro dei vigili del fuoco si è concluso verso le 15:30. In via precauzionale le abitazioni attorno al luogo dell’incidente dovranno essere evacuate per almeno 24 ore.