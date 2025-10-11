Bloccato con 5 chili di hashish al Casello Rubicone: condannato a 2 anni e 4 mesi

Era in viaggio “per conto terzi” con un carico da più di 5 chili di hashish. Droga che dalla Romagna avrebbe dovuta essere trasferita in Puglia. È stato condannato due anni e 4 mesi il trafficante bloccato al casello Rubicone dell’A14 dalla Polizia autostradale di Pieve Acquedotto a fine settembre.

Di sera, una pattuglia della Sottosezione aveva notato all’altezza dell’area di servizio “Bevano” in direzione Sud, un’auto in marcia che dai controlli con il targa system, risultava senza revisione. I poliziotti hanno intimato l’alt al veicolo poco prima del casello di Valle del Rubicone e il conducente, C.D.F., 37enne era apparso subito nervoso per il controllo. Nei sedili posteriori, senza nemmeno che fosse nascosta alla vista, c’era una borsa termica al cui interno, tra vivande e bevande, si trovava una scatola di cartone bianco con tre involucri termosaldati.

L’uomo trasportava, ripartiti in 50 panetti, poco più di 5 chili di hashish, che una volta immessi sulle piazze di spaccio avrebbero potuto fruttare fino a 50mila euro.

Il 37enne ha atteso finora in carcere il giudizio direttissimo tenutosi nel pomeriggio di ieri nell’aula del giudice Federico Casalboni.

La Procura (pm d’udienza Daniela Pesaresi) ha chiesto al termine del rito abbreviato una condanna per il 37enne a due anni di reclusione mentre il suo difensore, l’avvocato Mirko Bartolini, ha invocato una pena il meno afflittiva possibile, sottolineando come il 37enne fosse in viaggio con della droga “per conto terzi” e dietro il presumibile pagamento di pochi euro per il rischio assunto. Un trafficante talmente sprovveduto da non nascondere neppure la droga in qualche vano del veicolo e da viaggiare a bordo di una vettura con la revisione scaduta e quindi che poteva facilmente attrarre l’occhio degli investigatori. Alla fine la sentenza a carico del 37enne è stata di una reclusione di due anni e 4 mesi. Ai quali sono stati allegati 8mila euro di multa.