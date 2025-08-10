Bimbo di 6 anni molestato sessualmente al centro estivo

Molestato sessualmente al centro estivo ad appena 6 anni d’età. È la scoperta choc che ha fatto nei giorni scorsi la mamma di un bambino residente in un comune del Cesenate. La donna dopo aver raccolto, a fatica, le confidenze del proprio figlioletto si è rivolta alle forze dell’ordine ed alla magistratura per fare chiarezza sull’accaduto e chiamare a rispondere i presunti responsabili della violenza subita dal figlio, qualora ve ne siano di giuridicamente imputabili.

Violenza da altri bambini

Le molestie e le violenze infatti sarebbero state commesse da altri tre bambini di poco più grandi del piccolo molestato. La vicenda risale ad alcuni giorni fa, quando la donna si è accorta che il figlio dopo aver passato tante giornate divertenti all’interno del centro estivo che frequentava mentre i genitori lavorano, all’improvviso non intendeva più recarsi a giocare assieme agli amici. Si opponeva strenuamente all’essere accompagnato in un luogo che fino a qualche giorno prima aveva frequentato più che volentieri. Anche perché improntato, come spesso accade in quasi tutti i centri estivi, molto più all’insegna del gioco, lontano da eventuali compiti per le vacanze assegnati.

Il sospetto

La mamma ha iniziato ad indagare sui “perché” di quei rifiuti del bambino. All’inizio temeva che potesse essere ricollegabile tutto ad episodi di bullismo. Ma segnalazioni di screzi, da parte degli educatori, non ce n’erano mai stati. La verità raccontata dal piccolo invece è stata molto più cruda e dura da digerire per i genitori.

Sovrastato fisicamente

Alcuni bambini di poco più grandi di lui, in un’età in cui anche poco spazio temporale tra uno e l’altro significano spesso una preponderanza fisica notevole, lo avevano tolto dalla vista delle educatrici. In tre erano riusciti a chiuderlo in un bagno a disposizione dei piccoli del centro estivo, denudandolo e costringendolo a palpeggiamenti. Una cosa difficile anche soltanto “da spiegare” ad un adulto per un piccolo di 6 anni appena.

Soccorsi e denuncia

Appena raccolto il racconto del piccolo, la madre lo ha accompagnato anzitutto in ospedale, dove il piccolo (senza ricevere alcuna prognosi legata a lesioni) è stato sottoposto alle visite ed all’assistenza psicologica necessaria in questi casi. I motivi per cui era stato trasportato al Bufalini di Cesena sarebbero bastati a far scattare le indagini, ma la donna non ha voluto tralasciare nulla e una volta uscita dal nosocomio con il suo bambino si è recata nella stazione dei carabinieri più vicina alla sua abitazione. Qui ha depositato una formale denuncia per la violenza sessuale subita dal piccolino. Nelle carte sono stati esplicitati i nominativi dei tre bambini più grandi diventati prima potenziali bulli e poi, nelle descrizioni, veri e propri molestatori sessuali. E vista l’età e la delicatezza dalla situazione le indagini che dovranno essere svolte per conto della Procura Minorile saranno minuziose, accurate e (necessariamente) anche abbastanza lunghe.