Bimbo annegato a Mirabeach, mamma e papà di Edoardo Bassani chiedono 600mila euro agli imputati

Nulla potrà mai ripagarli per la perdita di un figlio. Ma certo si dichiarano innocenti, e respingono le accuse di avere lasciato a se stesso il piccolo Edoardo e di essere a loro volta responsabili della sua morte. Una tragedia, quella di Valentina Giudici e Andrea Bassani, mamma e papà del bimbo di Castrocaro deceduto a 4 anni il 19 giugno del 2019 nella piscina principale di Mirabeach, per la quale hanno chiesto un risarcimento rispettivamente per 300mila euro ciascuno, chiamando in causa gli altri quattro coimputati, l’ex direttore di Mirabilandia, Riccardo Marcante, la direttrice operativa Teodora Hermoso, la responsabile dell’area Giorgia D’Ettore e il bagnino Matteo Fantini, oltre allo stesso parco della Standiana, citato in qualità di responsabile civile. Parti offese anche i nonni del bimbo, che martedì hanno fatto istanza a loro volta per un risarcimento di 100mila euro.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola