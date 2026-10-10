Bellaria Igea Marina. Campioni Fisdir ma senza divisa: «Vogliamo una chance»

«Vorrei entrare in un corpo militare ma non mi è concesso». A fare i conti con una situazione paradossale è Luca Venturelli, 22enne campione di atletica. Residente a Bellaria Igea Marina e autistico, questo talento indiscusso punta i fari sul Question Time discusso in Aula alla Camera dei Deputati il 7 ottobre scorso. Con l’occasione è stato denunciato il forte sbilanciamento e i limiti procedurali legati all’arruolamento degli atleti paralimpici. Nello specifico si è evidenziato che, mentre le categorie con disabilità fisiche e sensoriali hanno già trovato canali strutturati di inserimento lavorativo e sportivo nei corpi dello Stato, (secondo il decreto legislativo 36 del 2021) gli atleti con disabilità intellettivo-relazionale (afferenti alla Fisdir) riscontrano tuttora barriere nei bandi di concorso e nei requisiti di tesseramento interni ai singoli gruppi militari.