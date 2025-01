Befana in Romagna, da Cristina D’Avena a Orietta Berti, dal tuffo in mare alla Pasquella GALLERY

RIMINI. Tanti eventi per l’Epifania in Romagna. Visit Romagna offre una rapida carrellata di alcuni degli eventi più importanti in programma in questi giorni.

«C’è grande attesa a Milano Marittima per l’esibizione di Cristina d’Avena», si legge nel comunicato diffuso oggi. «La celebre interprete delle indimenticabili sigle dei cartoni animati arriverà nella Città Giardino domenica 5 gennaio (Rotonda Primo Maggio, ore 16) come Special Guest di XMAS Show, la grande festa che chiude la rassegna delle iniziative che hanno animato Milano Marittima durante le festività. La cantante e attrice, amata dagli italiani di tutte le età, regalerà divertimento e coinvolgerà tutti sulle note dei suoi più celebri successi. Il giorno dell’Epifania ci si sposta a Tagliata di Cervia, dove è in programma il Tuffo della Befana, l’iniziativa diventata ormai un appuntamento fisso nel calendario cervese, che ogni anno richiama centinaia di visitatori da tutta la Regione e che per il 2025 promette un’edizione ricca di divertimento per le famiglie. Organizzato dalla Pro Loco Riviera dei Pini, l’evento vedrà, lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 15, centinaia di temerari, travestiti nei modi più fantasiosi, lanciarsi nelle fredde acque del mare dalla spiaggia in fondo a viale Sicilia, regalando emozioni e allegria a migliaia di spettatori».

Dal Ravennate al Riminese. «Sarà invece Orietta Berti la protagonista dell’Epifania di Bellaria Igea Marina, con un live show che promette di riscaldare il cuore di tutti gli appassionati di musica. L’appuntamento è fissato per le 15 in viale Paolo Guidi (palco stazione), con ingresso libero... Lunedì 6 gennaio 2025, alle ore 17:30, il Teatro Galli di Rimini ospiterà il tradizionale Gran Concerto dell’Epifania, evento conclusivo del Capodanno più lungo del mondo. La Banda Città di Rimini, diretta dal M° Jader Abbondanza, eseguirà una selezione di brani iconici e affascinanti del repertorio per banda, offrendo un’esperienza musicale unica. Dalle 17 alle 19, il centro storico della città si animerà di musica, colori e tradizione con la seconda edizione di “In Viaggio con i Re Magi”, un evento unico che celebra l’antica tradizione dell’arrivo dei Magi».

Befana ricca di eventi anche nelle località del Ferrarese. «Il 5 e il 6 gennaio, le strade del centro storico di Comacchio si animano di un’atmosfera gioiosa e festosa. Domenica 5 gennaio è una giornata ricca di eventi dedicati alla Befana, e uno dei più attesi è “La Tamplà”, la tradizionale marcia delle befane. Questa colorata sfilata attraversa il cuore di Comacchio, con figuranti in costume e, naturalmente, la simpatica figura della Befana che intona il tradizionale motto dialettale“A Van la Vecie”»

Tra gli appuntamenti da non perdere però c’è quello con la “Magica Notte della Befana” a Civitella di Romagna. Domenica 5 gennaio il borgo si riempirà di luci, musica e tradizioni per celebrare l’arrivo della Befana. Le vie del centro storico si animeranno con spettacoli e intrattenimento per grandi e piccoli: i Befanotti porteranno i canti della Pasquella, le calze verranno distribuite ai più piccoli, e bancarelle di dolci e vin brulé renderanno l’atmosfera ancora più accogliente.

Tutti gli eventi su: www.capodannoromagna.it