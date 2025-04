Barcollava in strada sanguinando con tagli al collo: salvato dai carabinieri di Gambettola davanti alla caserma

I carabinieri di Gambettola che stavano uscendo dalla caserma di via Nazario Sauro per un pomeriggio di controlli sul territorio, lo hanno visto li a poca distanza: barcollante mentre copiosamente sanguinava dal collo. Un giovane residente nel comune del Rubicone è stato salvato ed ora è ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena.

I militari subito dopo aver preso atto delle ferite e chiamato in soccorso anche il 118, hanno tamponato (non senza fatica) le lesioni al giovane: tagli al collo di cui, sul momento non si capiva l’origine e non si poteva intuire la gravità.

Erano le 16 circa: trasportato in ambualanza al Bufalini di Cesena, i sanitari del 118 e del pronto sococrso hanno verificato come le ferite non fossero gravi e come fossero state presumibilmente dovute ad un gesto auto lesionistico da parte del giovane. Che, in stato confusionale, non poteva in alcun modo interloquire con gli investigatori e con i soccorritori, fornendo particolari sull’accaduto. I militari hanno doverosamente verificato con indagini accurate, durate per tutto il pomeriggio, come l’ipotesi più probabile resti quella di tagli auto inflitti. E come non ci sia una “mano di terzi” dietro all’accaduto. Ora il giovane è ricoverato In Psichaitria all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Le sue condizioni fisiche non sono gravi ma resterà facilmente ricoverato fino al raggiungimento di un equilibrio psico fisico maggiormente equilibrato.