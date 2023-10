Condanna a un anno per tre responsabili del parco, per il bagnino di salvataggio e minimo della pena per entrambi i genitori del piccolo Edoardo Bassani. Queste le richieste del procuratore capo Daniele Barberini alle battute finali del processo per la morte del bambino di 4 anni, annegato nella piscina di Mirabeach il 19 luglio del 2019. Secondo l’accusa sono tutti responsabili di «una serie di omissioni» che hanno portato alla tragedia.

