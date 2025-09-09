Ausl Romagna, visite gratis per la prevenzione dei tumori a testa e collo

La campagna di prevenzione tumori testa-collo dell’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (Aoicc) torna dal 15 al 20 settembre e l’Ausl della Romagna aderisce, con giornate di visite gratuite (ad accesso su prenotazione) nelle Unità operative di Otorinolaringoiatria degli ospedali di Ravenna e Cesena. Le visite saranno all’ospedale Bufalini (Ambulatorio 211, Scala A secondo piano) dalle 9 alle 13 di martedì 16 settembre. Per accedere occorre prenotarsi telefonando al numero 0547.394488 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16 e il sabato dalle 10 alle 12; oppure recandosi di persona allo Sportello Cip (Centro Interno di Prenotazione) dell’ospedale, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.30 e il sabato dalle ore 7 alle 12. A Ravenna, invece, le visite gratuite all’ospedale Santa Maria delle Croci (ambulatori Orl secondo piano, scala gialla) nelle giornate di martedì 16 e giovedì 18 settembre dalle 14.30 alle 17. Per prenotare occorre chiamare il numero 0544-285727 dalle 10 alle 12 da lunedì a venerdì oppure scrivere una e-mail a: antonellamaria.scibetta@auslromagna.it:; Le prenotazioni saranno possibili fino ad esaurimento dei posti disponibili. In Italia, nel 2022, sono stati stimati circa 9.750 nuovi casi di tumori cervico-cefalici, con una prevalenza maggiore negli uomini (7.050 casi) rispetto alle donne (2.700 casi) e rappresenta il settimo tumore più diffuso in Europa (fonte: Aoicc). I sintomi dei tumori testa-collo sono difficili da riconoscere perché comuni ad altre patologie e spesso associati a malattie stagionali, ricorda l’Ausl della Romagma. La diagnosi precoce può salvare la vita. Nei pazienti in cui il tumore viene individuato nelle fasi iniziali, il tasso di sopravvivenza supera infatti l’80-90%.

Gli esperti sono d’accordo nel dire che, se presente anche solo uno di questi sintomi per tre settimane o più, è necessario rivolgersi al proprio medico: dolore alla lingua, ulcere che non guariscono e/o macchie rosse o bianche in bocca; dolore alla gola e raucedine persistente; dolore e/o difficoltà a deglutire; gonfiore del collo; naso chiuso da un lato e/o perdita di sangue dal naso. La campagna “Un sintomo per tre settimane, tre settimane per una vita” si inserisce nella più ampia cornice della Make Sense Campaign europea, promossa dalla European Head & Neck Society (Ehns), il cui motto è “Parità di accesso, parità di cure: unire l’Europa contro il cancro del testa-collo”.