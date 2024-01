Atletica. Il predappiese Lorenzo Lotti vince la maratona a Miami

MIAMI. Trionfo romagnolo in Florida. Domenica con partenza alle ore 6 di fronte all’American Airlines Arena, si è svolta la gara di 42 km accompagnata da una mezza maratona e da una 42 km Elite. Temperature ed umidità alte hanno reso la corsa molto difficile, anche i relativi tempi di percorrenza sono lievitati per tutti, nella gara di 42 km aperta a tutti Lorenzo Lotti, famoso anche per le gare col passeggino, è arrivato primo su 2991 atleti. «Gara molto difficile già dai primi km», racconta il runner di Predappio, «questa umidità metteva a dura prova il corpo come non mi era mai capitato, ho avuto diverse crisi ma sono riuscito a tenere duro, al 25esimo km sono passato al comando e sono riuscito ad arrivare primo, una grande emozione, le maratone americane hanno un fascino incredibile. Con il tempo segnato sarei arrivato anche sesto nella gara Elite, sono veramente felice».