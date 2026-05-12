Assicurazioni auto, più alte se l’auto è vecchia. In Emilia-Romagna parco auto giovane

MILANO. «Continua a crescere l’età media delle auto in circolazione in Italia, ormai arrivata a 12 anni e mezzo». Il dato emerge dallo studio realizzato da Facile.it su un campione di oltre 12 milioni di preventivi RC auto raccolti nell’ultimo anno. «Le conseguenze negative connesse all’invecchiamento delle auto in circolazione sono molteplici; alcune note, altre meno. Se è evidente che all’aumentare dell’età i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e i consumi di carburante crescono, pochi sanno che anche il prezzo dell’assicurazione auto può essere influenzato dall’anzianità del veicolo».

«Ad esempio», scrive Facile.it, «se il premio RC auto medio per un’automobile di 10 anni è pari a 461 euro, il valore sale a 559 euro se il veicolo ha 12 anni e arriva addirittura a 575 euro se ne ha 14; in soli 4 anni il premio sale del 25%».

«Dal punto di vista assicurativo, bisogna inoltre mettere in conto che l’offerta di garanzie accessorie per le autovetture più vecchie è limitata» spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. «Alcune coperture, ad esempio quella che tutela da furto e incendio, tendono ad essere meno efficaci all’avanzare dell’età del veicolo, mentre altre, come quelle contro gli eventi naturali o gli atti vandalici, difficilmente vengono offerte dalle compagnie assicurative se la vettura ha troppi anni sulle spalle».

Altro dato che racconta quanto stia invecchiando il parco auto italiano è l’aumento della richiesta della garanzia “assistenza stradale”; secondo i dati di Facile.it, ad aprile 2026 tra chi ha scelto una garanzia accessoria in fase di sottoscrizione della polizza RC, ben il 56% ha optato per l’assistenza stradale; nel 2024 l’incidenza di questa copertura facoltativa era pari al 39%.

Le differenze regionali

Sebbene il problema dell’anzianità dei veicoli riguardi tutto il Paese, non mancano notevoli differenze territoriali. Leggendo i dati dell’analisi si scopre che le auto più vecchie d’Italia si trovano in Calabria e Sicilia, regioni dove ad aprile 2026 l’età media delle auto ha raggiunto i 14 anni e 4 mesi, vale a dire quasi due anni in più rispetto alla media nazionale. Seguono nella graduatoria la Basilicata (14 anni e due mesi) e, a pari merito, Puglia e Sardegna con un’anzianità pari a 14 anni. La regione dove invece circolano le auto più “giovani” è la Toscana, area in cui, sempre ad aprile 2026 l’età media era pari ad “appena” 11 anni e 5 mesi. Continuando a scorrere la graduatoria si trovano, a pari merito, il Lazio e la Lombardia, aree dove l’età media delle auto è di poco inferiore ai 12 anni (11 anni e 11 mesi per la precisione). Tra le regioni con i veicoli più giovani c’è anche l’Emilia-Romagna (12 anni e 4 mesi).