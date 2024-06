Asfaltato il ponte di viale Roma a Cesenatico: riaprirà nei prossimi giorni

Messo l’asfalto alla carreggiata del ponte. Un passo in avanti importante, quasi definitivo per il ponte di viale Roma, in vista della imminente riapertura. Oggetto da fine ottobre di lavori di consolidamento strutturale, nella notte di venerdì 31 maggio la ditta Pesaresi ha proceduto ad asfaltare il ponte che attraversa la Vena Mazzarini, comprese le zone limitrofe a mare e a monte dell’infrastruttura. I lavori di asfaltatura sono iniziati nella prima serata di venerdì 31 maggio e sono andati avanti durante la notte. Nei prossimi giorni si procederà al collaudo finale del manufatto, in vista dell’attesa riapertura al traffico a motocicli, automezzi; tornado così a mettere in comunicazione il centro storico con quello turistico di Cesenatico.

A darne notizia sui social è stato il sindaco Matteo Gozzoli. Il ponte dovrebbe riaprire, stando alle comunicazione date lo scorso mese, nella prima decade del mese di giugno. I lavori, resisi più complicati del previsto, sono oramai in dirittura d’arrivo.

Si tratta di un intervento di consolidamento strutturale che andava fatto per la messa in Wsicurezza e l’incolumità di quanti ogni giorno l’attraversano. Il ponte è stato realizzato nella seconda metà degli anni ‘40 del secolo scorso. I lavori per la demolizione e ricostruzione del ponte sono iniziati a ottobre 2023 in capo alla ditta appaltatrice Rete Costruttori Bologna. Cantiere affidato poi alla Elmi srl di Castenaso per conto della aggiudicataria. I lavori prevedono l’investimento di 1.400.000 euro di cui 800mila coperti da fondi europei provenienti dal Pnrr e gli altri 600mila da risorse proprie del Comune di Cesenatico tramite l’accensione di un mutuo. L’intervento riguarda il consolidamento sulla soletta, sulle travi a sbalzo e sulle travi principali. Conseguentemente agli interventi strutturali si è proceduto al rifacimento delle finiture, in particolare la pavimentazione stradale e quella dei marciapiedi laterali protetti e separati rispetto la sede carreggiabile. Nei mesi scorsi si è interventi con il prosciugamento di quel tratto specifico della Vena Mazzarini, rivelatosi irto di complicazioni e contrattempi. Lo si è fatto mediante l’utilizzo di palancole che hanno permesso il regolare svolgimento dei lavori.