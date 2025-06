Arresto cardiaco sotto gli occhi del padre che aveva accompagnato al lavoro: 23enne muore a Cesena

Chi ha visto la scena dei soccorsi temeva si trattasse di un incidente sul lavoro, visto che la zona dell’intervento era a ridosso di un cantiere edile. Ad avere bisogno di aiuto però non era un operaio, ma un giovane che stava accompagnando il padre al lavoro e che è stato trovato in arresto cardiaco. Rianimato davanti al genitore, non ce l’ha fatta e ora è stata eseguita un’autopsia per capire il perché della morte: verosimilmente causata da un malore di origini cardiache.

Amor Kochbati, riminese di origini tunisine classe 2002, aveva seguito il padre al lavoro. Il genitore è con i suoi colleghi impegnato i questo momento in un cantiere, quello della pista d’atletica e della palestra a ridosso del Parco Ippodromo. Ed è qui che lo scorso martedì mattina è scattato l’allarme. Mentre tutti erano impegnati sul lavoro ad un certo punto qualcuno ha visto a terra il 23enne. Privo di sensi.

Era in arresto cardiaco ed era li a terra non si sa da quanto tempo. Tutti i presenti si sono immediatamente prodigati per chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenute ambulanza ed auto medicalizzata del 118. E prima ancora dell’arrivo delle sirene sono iniziate le manovre per rianimarlo e tenerlo in vita. Dopo oltre mezz’ora di soccorsi sul posto, il cuore aveva ripreso a battere e il giovane è stato trasferito al pronto soccorso del Bufalini. Il successivo ricovero in Rianimazione, per il 23enne è però durato un paio di giorni. Giovedì è morto e ieri è stata eseguita l’autopsia sul suo corpo disposta dal pm Vincenzo Bartolozzi per accertare la dinamica dell’accaduto e le esatte cause di morte. Stante la giovane età la Procura vuol capire i motivi esatti del decesso. I primi esami eseguiti hanno escluso la morte di origine traumatica. Quelli più approfonditi dettaglieranno in futuro ai parenti il perché il cuore di una persona così giovane abbia all’improvviso smesso di battere.