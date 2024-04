Un uomo di 86 anni è stato trovato morto all’interno dell’appartamento in cui viveva, in via Antica Zecca a Ravenna. A dare l’allarme, verso le 13, sarebbe stato un parente. Sul posto la polizia scientifica, oltre al personale di Romagna Soccorso e ai vigili del fuoco, intervenuti pare per un principio d’incendio sviluppatosi all’interno dell’abitazione ma già estinto al momento del loro ingresso. Per il momento si esclude una morte violenta. Gli accertamenti sono tuttora in corso.