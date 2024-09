America’s Cup, tra vento e onde Luna Rossa a 52 nodi vince il primo punto nella finale degli sfidanti

BARCELLONA. Luna Rossa parte alla grande e strapazza Ineos Britannia. Prima giornata di finale della Louis Vuitton Cup, il trofeo degli sfidanti che decide chi disputerà la finale di America’s Cup contro i detentori di Emirates Team New Zeland. Il primo punto è degli italiani.

Partenza con vento sui 20 nodi e onda fino a un metro e mezzo. Barche con vela di prua più piccola del solito. Luna Rossa parte bene, davanti, e Ineos è costretta a virare subito. Prada in vantaggio al primo gate con 11 secondi e tocca 52 nodi di velocità (96 Km/h). 11 secondi anche al secondo gate. I britannici, sotto pressione, rischiano nelle manovre e toccano l’onda con lo scafo, perdono terreno: 25 secondi al terzo gate. Ma recuperano: 18 secondi al quarto. Gli italiani però restano davanti: 36 secondi alla quinta boa, poi 28, poi 42. All’arrivo sono 46!

A bordo dello scafo dello skipper e team director riminese Max Sirena, fra gli altri, i timonieri Checco Bruni e James Spithil e i ravennati Umberto Molineris (trimmer) e Bruno Rosetti (cyclor).

Alle 15.45 seconda prova. Poi i prossimi appuntamenti in programma sabato e domenica, sempre con partenza prevista intorno alle 14.10 e sempre con due prove in scaletta. Ricordiamo che va in finale di Coppa America chi vince sette prove.