Alluvione in Romagna, la Regione valuta la chiusura delle scuole per venerdì, stato di emergenza

BOLOGNA. «Abbiamo fatto bene a chiudere le scuole. Valuteremo dopo l’uscita della nuova allerta se mantenerla in alcuni ambiti anche per la giornata di domani». Lo dice la presidente dell’Emilia-Romagna Irene Priolo durante il punto stampa in Regione sul maltempo. Le misure messe in campo ieri con l’allerta rossa, sottolinea Priolo, «stanno scongiurando il rischio di perdere vite». Alle 11.30 è previsto un briefing per determinare la nuova allerta, ma con ogni probabilità l’allerta rossa «continuerà ad esserci» nelle aree più colpite. E le decisioni del caso, a partire dalla eventuale chiusura delle scuole anche per domani, saranno prese “comune per comune”. Priolo ha sentito poi il ministro della Protezione civile Nello Musumeci su «come impostare la richiesta dello stato di emergenza. Musumeci si è dimostrato estremamente disponibile e ci sentiremo anche nel pomeriggio».