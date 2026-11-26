BOLOGNA. «Questo è un momento importante, una giornata importante perché si completa il percorso che abbiamo impostato l’anno scorso». Il commissario alla ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna, Fabrizio Curcio, saluta cosi l’accordo tra Regione e e Governo sul miliardo di finanziamenti per opere di messa in sicurezza del territorio. Parlando con la stampa a margine dell’evento, Curcio ha anche fatto il punto sulla ricostruzione e i rimborsi agli alluvionati. Per quanto riguarda i privati «abbiamo circa 6.000 richieste che sono in lavorazione, per queste richieste 500 milioni è stato quello che è stato richiesto, 300 milioni è stato quello che è stato concesso». La ricostruzione pubblica vede invece, all’ultimo monitoraggio, 6.337 interventi, la percentuale di quelli conclusi è intorno al 71%, mentre quelli in lavorazione sono il 10%». Quindi, tira le somme il commissario, «un 81% complessivo tra interventi in corso e conclusi che drenano circa il 60% di quelle risorse» (2,8 miliardi, ndr).