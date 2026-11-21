In una pec datata luglio 2017 l’allora sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi scriveva all’ex presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Palesava lo “stato di grande preoccupazione” per “le casse di espansione per la laminazione delle piene del Torrente Senio” disposte già dalla Regione nel 2005 e non ancora realizzate. Mancavano ancora sei anni alla prima alluvione che il 2-3 maggio 2023 distrusse Faenza per poi riproporsi due settimane dopo e nel settembre dell’anno seguente, mettendo in ginocchio anche i territori di Castel Bolognese, Solarolo, Cotignola, Lugo e Bagnacavallo. Quella mail, rimasta finora inedita, è entrata ora nel nuovo carteggio dell’inchiesta per l’alluvione nel Ravennate, che ha portato a un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari che dimezza il numero degli indagati.

Dagli iniziali 14, passano a 7 tra dirigenti regionali, comunali e della Protezione civile, oltre ai legali rappresentanti di due ditte coinvolte nei progetti per le casse di laminazione lungo il fiume, per i quali si profila la richiesta di rinvio a giudizio da parte dei pm Stefano Stargiotti e Francesco Coco. Un colpo di scena dovuto a una corposa integrazione di documenti, che se da un lato ha sgravato la posizione di una parte dei manager e funzionari indagati, dall’altra ha reso necessario un clamoroso aggiornamento del capo d’accusa, che conferma le contestazioni di disastro ambientale e pericolo perdurante, citando anche la perdita di vite umane.