BOLOGNA. Nuove casse di laminazione e di espansione, opere di contenimento delle piene, rinforzi arginali, protezione dei centri abitati dal pericolo di frane. Sono questi gli interventi che fanno parte del programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, illustrato oggi in Regione Emilia-Romagna. Per il piano sono stanziati complessivamente 919 milioni di euro per un periodo di 12 anni, dal 2027 al 2038: quello presentato oggi è il piano relativo ai primi sei anni, dal 2027 al 2032, e impegna in totale 739 milioni di euro. Sono coinvolti i bacini fluviali dal Reno al Savio, oltre a quello reggiano del Crostolo. Ed eccoli gli interventi da realizzare, bacino per bacino. Appunto sul torrente del reggiano verra’ realizzata un’area di laminazione delle piene del torrente e del Cavo Cava (secondo stralcio, 30 milioni di euro).

Passando al bolognese, sul torrente Zena verranno fatte opere di contenimento delle piene a difesa degli abitati di Farneto e Bottegnino per sei milioni di euro. Idem sull’Idice: in questo caso per la difesa di Budrio e Castenaso verrano spesi 15 milioni. Per quanto riguarda il Lavino, si fa una cassa di laminazione a Rivabella, con realizzazione di un invaso in sinistra idraulica (sei milioni di euro), e l’adeguamento a Tavernelle delle arginature a destra a protezione dell’abitato (5 milioni). Sempre nel bolognese, 15 milioni verranno investiti nel cosiddetto “Tubone” contro le piene del Ravone, mentre sul Reno e’ previsto l’arretramento dell’arginatura sinistra in prossimità dell’abitato di Trebbo (32,1 milioni), il completamento in località Bagnetto tra Castello d’Argile e Sala Bolognese della cassa di laminazione (58 milioni). Sul Samoggia-Ghiaia sono in programma opere di difesa idraulica a Bazzano, l’adeguamento del sistema arginale fino a Fondo otto colonne (stralcio, 8,6 milioni di euro), opere di difesa idraulica di Monteveglio (3,8 milioni); di competenza della Bonifica Renana la realizzazione di una cassa di espansione a Valsamoggia del Rio Crespellano (5 milioni). Il Santerno vedra’ invece l’adeguamento delle opere di difesa idraulica dell’abitato di Imola (3,6 milioni); la realizzazione di una cassa di laminazione nel territorio di Imola (Bo) a monte dell’A14 (47,9 milioni); l’adeguamento del sistema di difesa idraulica a Sant’Agata sul Santerno a valle di Ca’ di Lugo (13,1 milioni di euro). Bacino del Sillaro: si finanzia la progettazione e le indagini propedeutiche alla realizzazione di una cassa di espansione a Castel San Pietro a monte della A14 (cinque milioni di euro); la realizzazione di opere di contenimento delle piene tra Castel Guelfo e Sesto Imolese (12,5 milioni di euro); l’adeguamento delle opere di contenimento delle piene lungo il canale Correcchio a Imola in collaborazione con la Bonifica Renana (11,2 milioni di euro); l’adeguamento del sistema arginale a Medicina in località Portonovo (5,9 milioni di euro). Sul corso del Senio, completamento delle casse di espansione a Riolo Terme-Faenza in località Cuffiano (16 milioni di euro); realizzazione di opere di difesa idraulica a Castel Bolognese (11,3 milioni di euro); adeguamento del sistema difensivo esistente tra Castel Bolognese, Faenza e Solarolo a monte dell’A14 (14,4 milioni di euro); adeguamento del sistema difensivo esistente a Cotignola tra la Chiusaccia e il Cer (7,9 milioni); adeguamento del sistema difensivo esistente a difesa dell’abitato di Cotignola (2,2 milioni). Sul Lamone/Marzeno sono previste opere di difesa idraulica dell’abitato di Marzeno per 1,7 milioni di euro; la realizzazione di una cassa di laminazione in sinistra idraulica a Brisighella a monte del ponte a Molino del Rosso (63,1 milioni di euro); la realizzazione di una cassa di espansione a Faenza all’Orto Bertoni (15,4 milioni); l’adeguamento del sistema arginale esistente tra l’A14 e Traversara, tra Russi e Bagnacavallo (26,1 milioni). Capitolo Fiumi Uniti Montone-Rabbi-Ronco: cassa di laminazione sul Montone a monte di Forlì in località Vecchiazzano (36 milioni di euro) e in località Casa Gianna (16,7 milioni); adeguamento del sistema difensivo esistente a Forlì tra la ferrovia Bologna-Ancona e la confluenza del Rio Cosina (11,6 milioni); adeguamento sistema arginale classificato tra la confluenza del Rio Cosina e l’A14 (6 milioni); adeguamento del sistema arginale sul Ronco a Ravenna tra Borgo Sisa e Coccolia (9,4 milioni); di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna la realizzazione di casse di espansione a Faenza sui canali Rio Cosina, Rivalone e Bolzanino a monte della Ferrovia (8,5 milioni). Sul Pisciatello-Rubicone, previste opere di adeguamento delle arginature del canale Rigossa a Gambettola di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna (secondo stralcio, 1,2 milioni). Infine, sul corso del Savio ci sono l’ampliamento della cassa di laminazione a Cesena in località C.na Bianchi (25,7 milioni); il completamento delle opere idrauliche e rifunzionalizzazione della cassa di laminazione ‘La Palazzina’ a Cesena in località San Carlo (cinque milioni); la realizzazione di casse di laminazione a monte di Cesena a Borgo Paglia (30,7 milioni), in località Luganesi (25,1 milioni di euro) e nei pressi di via Roversano (sette milioni); l’adeguamento del sistema difensivo esistente del centro abitato di Cesena (10 milioni); realizzazione di aree di laminazione a Cesena a monte dell’A14 (33,8 milioni di euro).