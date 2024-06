Alluvione, Bignami attacca il sindaco di Ravenna De Pascale: «Ha 40 milioni e ancora non ha speso un centesimo»

Promuove, con un «è più che positivo» l’operato del commissario alla ricostruzione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, meno quello dei sindaci: «Ci piacerebbe che tanti amministratori locali facessero meno polemiche e agissero di più». Tanto per fare nomi e cognomi, il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna, Michele De Pascale, «a oggi non ha speso un centesimo dei fondi che sono stati dati al netto della somma urgenza» post alluvione, «credo che siano 40 milioni tra Comune e Provincia: fa specie sentire i sindaci che dicono ‘soldi, soldi, soldi’, quando hanno a disposizione 40 milioni e non ne spendono un centesimo». E’ il ‘sassolino’ che si è tolto dalla scarpa il viceministro ai Trasporti e Infrastrutture Galeazzo Bignami (Fdi) parlando oggi a Ravenna al Forum civico. Il problema della difficoltà a spendere i soldi per la ricostruzione starebbe nella difficoltà, lamentata dagli amministrattori, di non avere tecnici che progettano gli interventi. «Allora voglio essere chiaro: il Governo aveva chiesto a Bonaccini, tramite Figliuolo, di mettere a disposizione il personale che era impegnato sul sisma perchè dice che», per la ricostruzione del terremoto del 2012, «hanno già fatto tutto a tempo di record e sono bravissimi. Allora visto che hai ancora 180 persone già formate», perché non impiegarle sul post alluvione? Toccava a Bonaccini, in quanto commissario al terremoto, decidere e ha «risposto di no: questo costringe il Governo ad assumere 219 tecnici», dice Bignami. Il che però gli fa anche dire che se da una parte Bonaccini sostiene per il sisma è stato ricostruito tutto, e dall’altra però non concede i tecnici e invoca il superbonus per il cratere, e allora «vuol dire che non è chiuso tutto. Noi comunque (per l’alluvione, ndr) ci vogliamo mettere meno dei 12 anni che ci ha messo per il terremoto” in Emilia.