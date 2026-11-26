BOLOGNA. Siglata l’intesa tra Regione Emilia-Romagna e Governo sul piano da circa un miliardo per ridurre il rischio di nuove alluvioni dopo quelle disastrose degli ultimi anni, in particolare 2023 e 2024. Il piano con i primi interventi viene presentato oggi in viale Aldo Moro, presente il commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio e il viceministro dell’Ambiente Vannia Gavia. Con i 919 milioni che spettano all’Emilia-Romagna (il resto vanno a Toscana e Marche) nel 2027 «ci saranno sia le prime risorse stanziate, ma anche la partenza dei cantieri», assicura il presidente regionale Michele de Pascale. Con la prima tranche da 739 milioni, verranno stanziati i primi interventi straordinari per mettere in sicurezza i bacini fluviali più a rischio, a partire ovviamente dal Reno e dai fiumi romagnoli esondati negli scorsi anni. «Qui ci sono gli interventi che il nostro territorio aspettava da tempo, un accordo istituzionale molto importante», premette de Pascale, accanto a Gava prima dell’inizio dell’assemblea pubblica di presentazione. «È chiaro che non stiamo parlando di tutto ciò che servirebbe in linea di principio, ma senza questo accordo non sarebbe possibile pensare di dare attuazione ai bisogni del nostro territorio». L’esigenza complessiva è valutata attorno ai tre miliardi di euro, ma «non guardiamo alla parte che dovremmo trovare ancora nei prossimi anni, guardiamo a quella che ora dobbiamo far cadere a terra». Il governatore promette un «grande impegno oggi per trasformare ogni finanziamento e ogni progetto in un’opera concreta per proteggere il territorio». Dopo i primi 739 milioni stanziati, ricorda, «ne restano altri 180 che dovremo destinare nei prossimi anni, quindi c’è margine anche dentro a questi 919 milioni per mettere in campo altri interventi. E poi c’è la programmazione ordinaria».

Dopo gli eventi alluvionali del 2023, sottolinea da parte sua Gava, «per questo territorio abbiamo voluto mettere a disposizione una cifra importante, perché questo Governo ha lavorato e vuole continuare a lavorare per la prevenzione, per la programmazione e per la realizzazione degli interventi. Non solo fondi, ma abbiamo messo anche nei vari decreti ambienti semplificazioni importanti per arrivare a una veloce spedita conclusione dei lavori. Mettere in sicurezza il territorio è una un ambito importante per questo Governo, abbiamo messo negli ultimi anni oltre due miliardi e mezzo per il dissesto idrogeologico». In Italia, evidenzia ancora il viceministro, «abbiamo purtroppo oltre il 94% dei Comuni italiani che sono a rischio dissesto idrogeologico e la nostra priorità è quella di lavorare non in emergenza, ma insieme alle autorità di bacino e alle Regioni per mettere insieme una serie di interventi che vadano proprio nella direzione di mettere in salvaguardia territori e cittadini».

Con la Regione «io non ho trovato criticità, ma è stato un lavoro di grande sinergia e di grande collaborazione», dice ancora il viceministro all’Ambiente, Vannia Gava. Interpellata dai cronisti sulle polemiche e i rimpalli di responsabilità dei primi mesi successivi alle alluvioni, Gava ricorda che la Regione Emilia-Romagna «ha presentato entro il 30 ottobre, come da Dpcm, la lista degli interventi e che poi ha seguito un lavoro tra tecnico, tra gli uffici tecnici del Ministero e della Regione per metterla a punto, con la regia dell’autorità di bacino». Dunque, un lavoro in sinergia e collaborazione tra gli enti, «come dovrebbe essere per arrivare alla finalità, che è quella di tutelare cittadini e territorio».