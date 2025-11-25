Allerta meteo Romagna, nuove nevicate sopra i 400 metri e rischio frane

BOLOGNA. Ancora nevicate sull’Appenino romagnolo. Oggi la Regione Emilia-Romagna ha diramato una nuova allerta. «Per il pomeriggio di martedì 25 novembre», si legge, «la criticità idraulica è dovuta al lento esaurimento delle piene, in particolare dei fiumi Reno e Santerno, nel tratto montano e alla propagazione nel tratto vallivo. Per la giornata di mercoledì 26 novembre sono previste nevicate di debole/moderata intensità sul settore orientale della regione, con probabili sconfinamenti anche su quello centrale. Le nevicate sono previste con maggiore intensità sul settore orientale a quote intorno ai 900 metri e superiori, ma non si esclude la caduta di qualche fiocco anche a quote più basse, fino a 400 metri. Le precipitazioni sono previste in associazione a fenomeni temporaleschi, aumento della ventilazione da nord-est sul mare e coste, e un aumento del moto ondoso dalla serata. Sul settore appenninico orientale le precipitazioni previste, insieme alla fusione della neve o del ghiaccio presente al suolo, possono generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con possibili superamenti della soglia 1. Nella tarda serata, saranno possibili localizzati fenomeni di erosione del litorale, più probabili lungo la costa romagnola».