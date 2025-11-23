Allerta Meteo, in Romagna rischio di frane e ruscellamenti anche per lo scioglimento della neve e venti di burrasca

BOLOGNA. Allerta meteo dalla Regione Emilia-Romagna. Per domani, lunedì 24 novembre, sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio lungo i rilievi, fin dalle prime ore della notte ed in intensificazione al mattino. Le precipitazioni, che interesseranno in particolare il crinale appenninico centrale, potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici superiori alla soglia 1 nei corsi d’acqua, anche per effetto della fusione della neve presente al suolo; non si escludono localizzati superamenti della soglia 2. Si prevedono inoltre venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili lungo il crinale appenninico centro-orientale.