Allerta meteo in Romagna, da stanotte in arrivo temporali anche di forte intensità. Possibilità di frane e allagamenti

BOLOGNA. Allerta meteo gialla diramata dalla Regione per la giornata di domani. «Nella giornata di lunedì 28 luglio», si legge nel bollettino, «sono previste precipitazioni che, nelle prime ore dell’alba sui settori emiliani e nel corso della sera sui settori romagnoli, potranno assumere carattere temporalesco, anche di forte di intensità, con possibili effetti e danni associati. Nelle aree interessate dai temporali, in particolare nei settori centro orientali della regione (in Romagna, ndr), saranno possibili locali fenomeni franosi e di ruscellamento lungo i versanti, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua collinari e montani ed eventuali localizzati e temporanei allagamenti nel reticolo minore di bonifica in pianura e nelle aree urbane.